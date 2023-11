Brasil assinalou 20 anos da abertura da embaixada em STP e deixou garantias

S.Tomé e Príncipe é o maior parceiro da cooperação brasileira em áfrica, disse o embaixador do Brasil no arquipélago.

Nos últimos 20 anos a agência brasileira de cooperação executou 107 projetos e missões de cooperação com São Tomé e Príncipe. Números que tornam o arquipélago no maior parceiro per capita da cooperação brasileira em todo mundo.

«Essas parcerias se desenvolveram em inúmeros campos tais como: defesa, educação, cultura, saúde, administração pública, ministério público, desporto, cooperação diplomática e muitos outros campos»- disse Pedro Luiz Dalcero, embaixador do Brasil em S. Tomé e Príncipe.

Na cerimónia que assinalou os 20 anos da abertura da embaixada brasileira em São Tomé e Príncipe, o embaixador do Brasil colocou um acento tónico na cooperação no domínio da educação.

«S. Tomé e Príncipe é também um dos maiores beneficiários do programa estudante convénio que oferece vagas gratuitas em universidades brasileiras para estudantes de graduação de África. Nos últimos 20 anos, cerca de 370 santomenses foram seleccionados, graças a esse programa, e beneficiaram da possibilidade de estudar em universidades brasileiras».

Ainda em matéria de educação, o embaixador do Brasil realçou que “os santomenses devem se orgulhar de terem um dos níveis educacionais mais elevados de África”.

Nas comemorações dos 20 anos da abertura da embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe foi inaugurada uma exposição permanente de livros e acervos didácticos das campanhas de alfabetização no arquipélago nos anos 70, que contou com a participação do educador brasileiro Paulo Freire.

Os livros, no entanto, foram cedidos gentilmente pelo professor Galino Quaresma Vaz de Almeida, hoje com 100 qnos de idade, que trabalhou com Paulo Freire nas campanhas de alfabetização da época em S.Tomé e Príncipe.

A biblioteca do instituto Guimarães Rosa passou a ser designada “sala de leitura Paulo Freire”.

José Bouças