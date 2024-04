Brasil vai continuar a formar quadros da administração pública do Príncipe

Os gestores da administração pública da região autónoma do príncipe vão continuar a ser formados no Brasil.

O acordo para a terceira fase desta ação de capacitação iniciada em 2017 foi rubricado entre o ministro dos negócios estrangeiros, cooperação e comunidades de São Tomé e Príncipe e o embaixador do Brasil no arquipélago.

O acordo abre o caminho para a formação no Brasil do terceiro grupo de gestores públicos da região autónoma do príncipe em administração pública.

“É uma oportunidade muito interessante, uma cooperação muito profícua que o Brasil desenvolve com a região autónoma do Príncipe” – considera Pedro Luiz Dalcero, Embaixador do Brasil em S. Tomé e Príncipe.

Para o governo santomense, a assinatura deste acordo é uma oportunidade que vem contribuir para a melhoria da administração pública regional e consequentemente da autonomia da ilha do Príncipe.

“A formação de formadores é algo que para nós tem uma grande relevância porque permite-nos ter em S. Tomé e Príncipe, mais concretamente na região autónoma do Príncipe, formadores que possam formar pessoas ao nível da administração pública. É algo também que vem reforçar ainda mais a questão da autonomia que se precisa porque a autonomia não se faz apenas com palavras ou com leis, mas também com ações” – destacou Gareth Guadalupe, Ministro dos negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

Depois de concluída a formação os beneficiários obtêm o título de mestre em gestão, que segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, representa uma mais valia nesta ação de cooperação com brasil.

“Esta formação ao nível da administração pública irá também reduzir a dependência que S. Tomé e Príncipe tem no envio de quadros de administração pública para o exterior porque, a partir da região autónoma do Príncipe, já se pode fazer a formação” – assegurou o ministro Gareth Guadalupe.

Faz também parte do projeto a transformação do centro de formação Protásio Pina na escola de administração pública regional.

José Bouças