Brasil e China promovem cinema em São Tomé

É a primeira vez que o Brasil e a China desencadeiam uma iniciativa cultural que tem o público da ilha de São Tomé como principal alvo.

7 filmes produzidos pelos dois países, começaram a ser exibidos no Centro Cultural Guimarães Rosa. Semanalmente são exibidos dois filmes, 1 chinês e outro brasileiro.

«Falar de filmes chineses faz lembrar do kung-Fu e dos actores famosos como Bruce Lee e Jack Chan. Para esta mostra de cinema preparamos filmes de vários géneros como comédias, suspense e desporto, através dos quais pode-se conhecer uma China diversificada, multifacetada. Também serão exibidos 3 filmes brasileiros que nos mostrarão a sociedade e a cultura do Brasil», declarou Xu Yingzhen, embaixadora da China em São Tomé e Príncipe.

Por sua vez, Pedro Luiz Dalcero embaixador do Brasil em São Tomé e Príncipe anunciou que são filmes contemporâneos que reflectem a realidade de dois países que conhecem um desenvolvimento acelerado.

Brasil e China são os dois maiores países em desenvolvimento do ocidente e do oriente. Ambos são membros do novo bloco económico mundial, OS BRICS. Índia, outro país membro dos BRICS, fez-se representar na cerimónia de lançamento da mostra de cinema Brasil-China pelo embaixador acreditado junto ao Estado santomense.

O diplomata do Brasil realçou a realização prevista para este ano da Cimeira dos BRICS no Brasil. «Está programada a visita este ano em Novembro à margem da cimeira dos BRICS do Presidente Xi Jinping ao Brasil», afirmou Pedro Luiz Dalcero.

Uma prova de relações profundas entre dois países emergentes, reforçada pela embaixadora da China. «Há poucos dias o ministro dos negócios estrangeiros da China visitou o Brasil, e os dois países chegaram a consenso sobre o fortalecimento da cooperação cultural», frisou, Xu Yingzhen.

O lançamento da mostra de cinema Brasil – China em São Tomé e Príncipe acontece nas vésperas da celebração dos 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas e de cooperação entre os dois países.

«Datas e números que revelam a importância de um país para o outro. Para celebrar esta proximidade, estamos a realizar a mostra de cinema Brasil – China. Com esta iniciativa queremos demonstrar uma vez mais que a interacção Brasil – China é marcada pela diversidade e pelo diálogo. Esses dois elementos devem estar sempre presentes no relacionamento de respeito entre todos os países», pontuou o embaixador do Brasil.

Os santomenses são convidados a absorver em simultâneo a cultura, a história e o conhecimento do Brasil e da China.

«O filme é um veículo em que a população pode conhecer melhor a outra cultura. É uma forma de promover o conhecimento mútuo. Queremos oferecer ao povo de São Tomé e Príncipe o conhecimento universal», acrescentou a embaixadora, Xu Yingzhen.

Diversidade e diálogo são segundo o embaixador do Brasil valores que marcam a cultura brasileira e chinesa. Valores que os dois países pretendem preservar e transmitir à sociedade santomense. .

«São culturas que respeitam o outro, e querem conversar com o outro. Nós sabemos que no mundo actual isso não é frequente, e o Brasil e China têm que valorizar as características que temos», concluiu Pedro Luiz Dalcero.

Diplomatas como o coordenador do Sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, e a embaixadora de Portugal, juntaram-se ao público que assistiu na última sexta-feira, o lançamento da mostra de cinema Brasil-China em São Tomé.

Abel Veiga