CCB-STP abraça exposição colectiva intitulada “Reconhecer”,

Fecha esta terça-feira (30) no salão da UCCLA, no Parque Popular, no centro da cidade capital, a exposição colectiva intitulada “Reconhecer”, promovida por um grupo de jovens artistas com propósito de homenagear dois dos grandes nomes da arte santomense (já falecidos), Protásio Pina e Armindo Lopes, e um ainda em vida, embora muito doente, Armindo Machado, com apoio do Ministério da Cultura e do Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe (CCB-STP).

Para além de prestar os tributos aos nomes da arte santomense já mencionados, a mostra plástica que teve a sua inauguração no pretérito dia 17 do mês em curso, visa também chamar a atenção das entidades nacionais para a mudança de paradigma, na forma como são prestadas homenagens aos fazedores da cultura no país, onde os mesmos, em maioria das vezes, só são reconhecidos depois da morte.

Nesta altura, os artistas plásticos tentam alertar para a necessidade de homenageamos ou fazermos muito mais para o Armindo Machado, que vem lutando ao longo desta parte, contra uma grave doença.

Segundo Catita Dias, um dos integrantes da Comissão Organizadora, a vontade de ajudar e de mostrar a solidariedade para com o colega esteve na base desta exibição, em que o 20% do valor de cada obra vendida será revertido para o Armindo, que nesta altura precisa de tudo, desde o financeiro até o moral, passando por material e afectivo.

Catita acrescentou ainda que este gesto em prol do colega não esgotará apenas nesta exposição, prometendo mais acções para render homenagem ao mesmo.

Faltando apenas 48 horas para o término da “Reconhecer”, Dias aproveitou para lançar o convite a todo povo de São Tomé e Príncipe.

“Espero que as pessoas possam aproveitar estes dois dias que faltam para passar e visitar a nossa exposição. Digo a nossa, porque sem a população não conseguiríamos atingir os nossos objectivos, que é vender os trabalhos para ajudar o nosso colega e amigo. Apareçam e ajudem-nos a ajudar”– terminou o Dias.

Gil Vaz