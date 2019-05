“As Ilhas do Meio do Mundo” estreia na RTP-África em Junho

Na terça –feira, João Caros Silva pintor, escultor, e cozinhador(como o mesmo se identifica), e Kalú Mendes músico e realizador de televisão, apresentaram ao público são-tomense, o programa televisivo, “As Ilhas do Meio do Mundo”. Foi na Casa das Artes Criação e Utopia-CACAU.

Um programa de entretenimento, em que a história, cultura, biodiversidade, literatura, e a culinária de São Tomé e Príncipe se misturam para mostrar ao mundo, os valores da identidade são-tomense.

Após mais de dois anos de rodagem em São Tomé e Príncipe e em vários pontos do mundo que receberam são-tomenses, ou que influenciaram a história e a cultura do arquipélago localizado no meio do mundo, João e Kalú, mostraram ao público um pouco do trabalho final.

«Vamos mostrar São Tomé e Príncipe para todos os cantos do mundo, é esse o nosso objectivo. Estamos a fazer a nossa parte», afirmou o realizador Kalú Mendes.

Brasil é um dos pontos do mundo, de onde “As ilhas do Meio Mundo” receberam plantas, que fizeram e continuam a fazer história da sua economia. A cultura do cacau, é um exemplo.

Para o mesmo ponto do mundo localizado na América Latina(Brasil), São Tomé e Príncipe, foi um entreposto de escravos, oriundos do continente africano. Na viagem para o Brasil, os navios negreiros escalavam as Ilhas do Meio do Mundo, para se reabastecerem, e tratar dos negros africanos que seguiam viagem como escravos.

A miscigenação fez-se com o tempo, e foi tão profunda que atingiu a culinária. Na partilha secular com o mundo, os dois protagonistas do Programa “As Ilhas do Meio do Mundo”, também foram ao Brasil, para mostrar a riqueza cultural que os séculos de partilha com mundo deram a São Tomé e Príncipe. « Não sendo um programa da RTP-África, é um programa que tem o apoio da RTP. Sem Kalú Mendes, João Carlos Silva não funciona, ou não funciona bem. Portanto fizemos um casamento», declarou João Carlos Silva.

As histórias de São Tomé e Príncipe, os valores culturais das ilhas e a sua relação com o mundo, formam a alma do programa televisivo e vão dar corpo a um livro.

O programa “As Ilhas do Meio do Mundo” de Kalú Mendes e de João Carlos Silva, vai ser inaugurado em Junho na RTP-África.

Abel Veiga