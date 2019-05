O Centro Cultural Português em São Tomé informa que, no próximo dia 24 de maio, pelas 18:00 horas, decorrerá no auditório a apresentação do resumo da banda desenhada “E3 – Einstein, Eddington e o Eclipse”, realizada pela FCiências.ID – Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências.

Esta banda desenhada baseia-se na correspondência do astrónomo Arthur Stanley Eddington antes, durante e depois da sua expedição à Ilha do Príncipe, para estudar o eclipse solar total de 1919, como ponto de partida para uma narrativa gráfica de contornos experimentais e impressionistas.

O foco na envolvência material dos locais visitados por Eddington, expresso na banda desenhada, entrelaça-se com um ensaio teórico sobre as implicações científicas, políticas e sociais desta viagem, onde também se compilam algumas imagens presentes na exposição “E3: Einstein, Eddington e o Eclipse.

Esta iniciativa, enquadrada nas comemorações do Eddington@Sundy, está associada à exposição “E3- Einstein, Eddington e o Eclipse”, que se realiza no Museu de História Natural e de Ciência (MUHNAC), em Lisboa, entre 16 de maio e 8 de setembro, e será dinamizada pela Professora Ana Simões, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Fonte – Centro Cultural Português