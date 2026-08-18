Auto de Floripes é o ponto alto do mês da cultura no Príncipe

A exibição do Auto de Floripes no dia 15 de agosto, constitui o ponto alto do mês da cultura na ilha do Príncipe.

O teatro de rua que revive o combate medieval entre os exércitos do Imperador Carlos Magno, o rei dos Cristãos, e o Almirante Balão, o rei dos Mouros.

Wander Pires, diretor da Cultura na região autónoma do Príncipe considerou o mês da Cultura como a manifestação da identidade da ilha. «Isso mostra o que é o Príncipe. Demonstra o quanto sentimos essa identidade dentro de nós», afirmou.

No dia 15 de agosto, o rufar dos tambores de cada um dos exércitos acorda a cidade de Santo António do Príncipe, para a maior manifestação cultural da ilha, o auto de Floripes.

Dezenas de emigrantes regressam ao Príncipe para celebrar agosto, o mês da cultura. Yana Prazeres, cidadã europeia, casada com um cidadão do Príncipe assistiu pela primeira vez o Auto de Floripes. «Vim com o meu marido que é daqui do Príncipe e fizemos um esforço para estar aqui e viver esse ambiente», declarou.

O Mês da Cultura permite aos naturais do Príncipe, encontrarem-se com a sua identidade cultural. Palestras, oficinas de arte e de gastronomia reforçam o legado cultural que é transmitido às novas gerações.

Abel Veiga