Concerto conjunto São Tomense “África Negra” Porto, Pérola Negra, 14 de Junho

Na terceira edição das “Chinfrim”, o programa de rádio Pérola Negra convida a banda São Tomense “África Negra” para um inédito e exclusivo concerto na zona norte do país. Com data única marcada no Porto, dia 14 a banda junta-se num espectáculo que celebra os 40 anos de existência do projecto e o lançamento do novo disco na Mar & Sol intitulado “Alia Cu Omalí”.

A banda, fundada em 1974, que é um dos mais amados grupos dos fundões do arquipélago de São Tomé & Príncipe, tem vindo a ser redescoberta internacionalmente através do recente revivalismo da música dos países africanos. Transformada ao longo das gerações, continua a manter parte do seu núcleo original através dos músicos João Seria (voz), Albertino (guitarra baixo) e Leonildo Barros (guitarra ritmo), aos quais se juntaram três novos elementos na bateria, guitarra solo e percussão. Um conceito que, esperam os membros originais, continue a levar o o nome e a música do conjunto através das gerações.

Depois do concerto da banda, continua a noite com os DJ sets da Mar & Sol Soundystem e do trio organizador Pérola Negra (Ludovic, Mojo Hannah e Nuno Di Rosso).

A entrada tem o custo de 10€ em pré-venda limitada e está disponível através do contacto com a entidade organizadora aqui: https://www.facebook.com/perolanegracomcalor/

Bilhetes na porta a 12€.

Nota:

Pérola Negra faz parte da grelha da RUM – Rádio Universitária do Minho das 20 às 22 de todos os Domingos, com transmissão em 97.5FM ou através do site Rum.pt e da grelha da Rádio Oxigénio 102.6 FM ou através do site oxigenio.fm todos os Domingos das 23h à 01h. Tem como anfitriões Ludovic (Con+ainer Music), Mojo Hannah e Nuno Di Rosso (Connected, Neopop).

É um programa de música onde se procura contextualizar historicamente sonoridades de anos passados, importadas de terras longínquas que vão de pequenas ilhas do Pacífico até às belas costas de Matosinhos.

Nos últimos 3 anos o Pérola Negra tem também vindo a convidar alguns músicos, DJ e celebridades da música a participar no programa, onde aparecem em edições especiais para trocar música, histórias ou até fazer promoção a acontecimentos relevantes. A extensão deste conceito chega até à pista do Pérola Negra Club, onde o programa de rádio tem vindo a celebrar as noites Chinfrim. A edição inaugural recebeu um concerto de Julinho da Concertina e Celeste/Mariposa, seguido de um live-set de Rocky Marsiano e Meu Kamba Sound.

VEJA O VÍDEO DE UMA DAS PASSAGENS DO ÁFRICA NEGRA PELA EUROPA :

14 de Junho

Início do concerto: 23:00

M/16

África Negra (Concerto)