África Negra actua em Lisboa no dia de Portugal e de Camões

No dia 10 de junho, o general João Seria, a sua banda histórica, África Negra, actual em Lisboa, mais concretamente no Jardim da Quinta das Conchas, próximo ao Campo Grande em Lisboa, à partir das 18h30. No dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, as melodias das guitarras do António Menezes, Leonidio Barros e Diogo Neves, juntam-se a voz inconfundível do General João Seria em Lisboa.

África Negra, que já editou um novo disco, com o título “Aliá Ku Omáli” ( Areia com o Mar), pretende envolver a diáspora são-tomense radicada em Portugal, no calor das ilhas verdes, através das músicas do novo álbum.

A cidade de Porto no norte de Portugal deverá ser a próxima escala de África Negra, onde já está marcado um grande concerto musical do mais popular conjunto musical de São Tomé e Príncipe, no estrangeiro.