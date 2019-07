Festa Junina regressou com muita “sumptuosidade” ao Bom Despacho

Noite do dia 13 de Julho de 2019 entrará para a história de uma das maiores manifestações culturais do Brasil, a festa Junina, que quatro anos depois voltou a ser festejada em São Tomé e Príncipe com muita “pompa” e “circunstância”, numa organização tripartida entre Embaixada do Brasil, Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe e Associação dos Formados no Brasil.

A histórica noite, que teve lugar no Arraial do Largo do Bom Despacho, começou com a subida ao palco do Embaixador do Brasil, Vilmar Coutinho Júnior; da Ministra da Cultura e Turismo, Maria da Graça; do Ministro da Juventude, Vinicio Pina; da Directora do Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, Dona Leila Quaresma; do Representante dos Formados no Brasil, Gabdulo Quaresma; e do Representante da Diocese de São Tomé e Príncipe, Bispo Dom Manuel António, com os mesmos a agradeceram o público pela presença e desejando-os uma óptima celebração dos três santos, António, João e Pedro, que caracterizam esta festa, onde não faltou danças, músicas, barracas de comidas e bebidas típicas, jogos e brincadeiras, com um tradicional terreiro junino.

Em seguida, a noite deu lugar a apresentação “arrepiante” do grupo de capoeira, com a exibição de algumas danças como gongo, maculelê e capoeira propriamente dita, para os primeiros grandes aplausos do dia.

Mas quem pensou que os aplausos ficariam por aqui, engou-se redondamente, porque em seguida, o grupo Coral Infantil da Igreja da Sé subiu ao palco para interpretar três canções, sendo duas (Asa Branca e Vida de Viajante) em homenagem ao grande rei do Baião, Luiz Gonzaga, e a música Cai-cai Balão, para mais uma ovação do grande público.

A hora avançava, e com ela, os brindes também iam sendo sorteados, para a expectativa do público, que implorava por sua sorte, mas nem todos tiveram a dita sorte, apenas alguns conseguiram levar para casa os aliciantes prémios como guarda-sol, ferro de engomar, cafeteira eléctrica, secador de cabelo, máquina de barbear, t-shirts, entre outros.

A noite estava deslumbrante, mas o melhor ainda estava para vir, e foi quando entrou em cena a quadrilha Pé de Chumbo (sénior), para a última tirada do repertório cultural, antecedida pela apresentação da quadrilha Mirim do Centro Cultural Brasil São Tomé e príncipe (os mais novos), que dançou e encantou os presentes com os seus toques de quadrilha.

Mas ainda não era o fim, porque a festa viria perpetuar pela noite fora com momentos gastronómicos e musicais, onde foram exibidos diversos forrós (um ritmo e dança típicos da Região Nordeste do Brasil praticada nas festas juninas e outros eventos. A música é tocada à base da sanfona, da zabumba e do triângulo, conhecida como arrasta-pé ou pé-de-serra, sendo esta última considerada a versão mais autêntica).

No final falando ao Tela non, muitos não esconderam a sua satisfação com a realização desta festividade.

“Foi uma noite memorável. Amei muito, foi uma das melhores festas que já participei neste ano”- Paulo Sousa;

“Não tenho palavras para expressar o que estou a sentir. Foi muito bom passar essas horas aqui”-João Cruz;

“Valeu a pena esperar todos estes anos. A organização está de Parabéns”- Juliana Mendonça;

“Sem palavras. Quem não veio perdeu” -Bruno Martins;

“Divertir-me muito, a minha família amou o espectáculo” – Maria João.

Seguindo a mesma linha, a de satisfação e realização, esteve a comissão organizadora, que em oito letras descreveu o seu balanço, POSITIVO.

Ainda na roda junina, para além de retratar a parte cultural, gastronómica e lazer, o evento também teve um carácter social, com arrecadação de alimentos não perecíveis (que foram entregue na portaria por cada participante), que serão doados para entidades que desenvolvem e apoiam trabalhos com os mais necessitados.

Para a realização desta 7ª edição, a organização contou com o apoio, ONG Marapa, Igreja da Sé, Cruz Vermelha, Direção do Turismo, Câmara Distrital de Água Grande, Ong Tese, e patrocinio de BGFI-Bank, Ciem, Globaltec, Unitel, Intermar, Almar, Sep , Estaleiro Manuel Roque, H7.

Gil Vaz