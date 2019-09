“Maria das Tormentas” de Lúcio Amado no arquivo histórico, dia 30

Lúcio Neto Amado e as Edições Colibri têm a honra de convidar V. Ex.ª para o Lançamento do Livro Maria das Tormentas

Dia 30 de Setembro de 2019 (Segunda-feira), às 17:50 horas no Arquivo Histórico de São Tomé

—————————————————————————–

A OBRA

Maria das Tormentas pretende ser um romance cujos protagonistas andam à volta de personagens que povoaram o imaginário singular do Império europeu que claudicou na África lusófona em 1975. O enredo principal é centrado no território de Portugal, de São Tomé e Príncipe, com ligeira passagem por outras paragens que pertenceram ao referido Império.

Os actores fazem parte do actual universo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (C.P.L.P.). Grande parte desses personagens não existe de facto, mas a narrativa pode representar situações vivenciadas por pessoas de quem já ouvimos falar.

Existe contudo, um núcleo central cuja prática se prende com reminiscências da escravatura atravessando todo o período que remete o leitor para os últimos dias da nostalgia da partida de uns e, do regresso de outros.

Eles, (os personagens) emergem de uma obra de ficção inspirada na imaginação do autor que faz pela primeira vez, uma incursão nesse género literário que é o Romance. Aqui desfia-se a memória sentimental da família, da descrição subtil da emigração e do período que marca o ser humano, tanto no início como no fim dos que trabalharam durante a vida inteira, dando sentido à tranquilidade e outros que desbarataram as oportunidades e tiveram uma velhice conturbada.