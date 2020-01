5ª Edição do Prémio Literário UCCLA

Prezado Jornalista,

Na sequência da parceria de sucesso que nos tem envolvido para a divulgação do Prémio Literário UCCLA, NOVOS TALENTOS, NOVAS OBRAS EM LÍNGUA PORTUGUESA, venho solicitar-lhe um reforço na divulgação da sua 5ª edição, cujo prazo termina no dia 31 de janeiro de 2020

Desde a primeira edição, que este Prémio se consolidou como o maior, a nível de candidatura a concurso, de revelação literária de todo o espaço da Língua Portuguesa. A UCCLA recebeu 779 obras candidatas, na 4ª edição. Só pode concorrer, quem nunca editou uma obra literária e enviar uma única obra a concurso.

A capacidade de atração do Prémio Literário UCCLA ampliou-se para além dos países lusófonos, com candidatos que de outros países enviaram as suas obras, envolvendo todos os continentes. Já recebemos candidaturas da Ásia (Macau, Japão e Austrália), de África (África do Sul), da América (Canadá, EUA, Chile, Paraguai) e da Europa (Espanha, Itália, França, Alemanha, Inglaterra e Suíça). O Brasil é sempre o país com maior nº de candidaturas. Na última edição, 540 candidatos, seguido de Portugal (156). 31% são mulheres e 56% são jovens, mas tivemos igualmente 6 candidaturas com idades entre os 81 e 90 anos.

Pela primeira vez o júri de 2019 inclui na sua composição escritores de todos os países de Língua portuguesa: António Carlos Secchin, Brasil; Germano Almeida, Cabo Verde; Inocência Mata, São Tomé e Príncipe; Isabel Pires de Lima, Portugal; José Luís Mendonça, Angola; José Pires Laranjeira, Portugal; Luís Carlos Patraquim, Moçambique, Luís Costa, Timor, Tony Tcheka, Guiné Bissau, e Rui Lourido – pela UCCLA.

O nosso prémio (sem valor pecuniário) consiste:  na apresentação do nome do escritor e título da obra vencedora a 5 de Maio, o Dia Mundial da Língua Portuguesa;  na edição do Livro vencedor, sua apresentação já impresso e venda na próxima Feira do Livro de Lisboa (Junho 2020), com o jornal Público nos quiosques de Portugal e nas livrarias de várias cidades portuguesas;  no convite com tudo pago (viagem aérea, alimentação e alojamento) para apresentar uma comunicação ao próximo Encontro de Escritores de Língua Portuguesa que a UCCLA organiza anualmente fora de Portugal.

O Prémio Literário UCCLA tem uma parceria com o Movimento 2014 (criado para homenagear os 800 anos da Língua Portuguesa).

Rui Lourido – Coordenador do Prémio de Revelação Literária UCCLA: Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa, e Coordenador Cultural da UCCLA.

