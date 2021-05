Lançamento do primeiro livro infantil bilingue (português e crioulo forro) 

Estória da Tartaruga e do tluqui -Sum- Deçu| Versão de Aldina Espírito Santo (Mén Non)

5 Junho|16 horas| R. Rio Cávado 3, 1600-700 Lisboa

Estória da Tartaruga e do tluqui -Sum- Deçu – É o primeiro livro infantil bilingue (português e crioulo forro), contada com auxílio de dedoches (fantoches de dedos).

O lançamento do livro terá lugar no dia 5 de junho às 16horas no Centro de Recursos DLBC Lisboa – R. Rio Cávado 3, 1600-700 Lisboa.

A apresentação do livro estará a cargo de Ângelo Torres, com participação de Aldina Espírito Santo e Conceição Silva Cravid. Um encontro de abordagem teatral misturando a linguagem clássica com a linguagem performática.

O projeto tem como principal objetivo o resgate de referências culturais, perpetuação da tradição oral santomense e a promoção do património linguístico de S. Tomé e Príncipe.

Uma parceria entre a Mén Non – Associação das Mulheres de S. Tomé e Príncipe em Portugal e o projeto editorial FALAS AFRIKANAS, no âmbito da celebração do dia 1 de Junho Dia Mundial da Criança.

Contactos:

Mén Non

mennon@hotmail.com

936 586 492

Falas Afrikanas

literaturasafrikanas@gmail.com

931 126 469