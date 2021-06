Panorama musical numa roça no sul de São Tomé : Ribeira Peixe antes e depois da independência

Magdalena Bialoborska

Resumo

Através da análise do panorama musical de Ribeira Peixe, localidade no sul da ilha de São Tomé, observam-se as mudanças nas fronteiras, territoriais e sociais, visíveis e invisíveis.

As transformações da situação política e social do arquipélago no período do colonialismo moderno e nos primeiros anos de independência do país refletiram-se na música interpretada e criada por vários grupos socioculturais que habitavam o mesmo espaço.