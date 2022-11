UCCLA vai acolher encontro que visa transformação de Roça em São Tomé

Vai decorrer entre os dias 16 e 18 de novembro, na UCCLA, uma reunião internacional de trabalho que tem a Roça Nova_Água-Izé, em São Tomé e Príncipe, como desafio/causa, convocando um grupo de académicos, técnicos especializados e outros parceiros para uma reflexão que visa a sua transformação.

A ideia é transformar a Roça Água-Izé num lugar de futuro, alicerçado numa história fascinante que remonta o século XVII, a partir da qual se perspetiva um projeto específico, num território com um amplo património cultural que merece ser estudado, preservado e potenciado.

Trata-se de um encontro de trabalho envolvendo académicos de diferentes instituições e outros especialistas convocados para começar a pensar neste desafio que prepara os envolvidos para um Seminário Internacional sobre a Roça Água-Izé, a realizar-se em São Tomé e Príncipe, em meados de 2023.

De referir que durante os dias 16 e 17 de novembro, decorrerão reuniões à porta fechada. Apenas no dia 18 de novembro, a partir das 18 horas, serão apresentados os trabalhos, decorrentes das referidas reuniões, às entidades convidadas, no auditório da UCCLA. O momento contará com um programa musical.

A iniciativa é organizada pela Roça Mundo – Cultura e Desenvolvimento (https://rocamundo.st/), de São Tomé e Príncipe, e M_EIA – Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura (http://meia.edu.cv/), de Cabo Verde, e conta com o apoio da UCCLA.

FONTE : UCCLA