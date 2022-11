Futuro da Roça Água Izé foi foco de reflexão de académicos em Lisboa

Roça Mundo – Cultura e Desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e M_EIA – Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura de Cabo Verde, são os protagonistas do projecto que pretende transformar a roça Água Izé num pólo de desenvolvimento cultural, turístico e social.

Água Izé foi a primeira roça de São Tomé, onde foi introduzida a cultura do cacau. É detentora de um enorme património histórico e cultural, que esteve no centro da reflexão de académicos, técnicos e os parceiros, envolvidos no projecto de transformação de Água Izé num lugar de futuro.

João Carlos Silva, representante da Roça Mundo destacou a cooperação com a M_EIA de Cabo Verde.

«Esta ideia de cooperação sul-sul, em que que devemos buscar entre nós soluções para uma série de problemas comuns que nos afectam», referiu.

A reunião internacional de trabalho com Água Izé no centro, decorreu nas instalações da UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa). No entanto foi no espaço Manja, em Marvila-Lisboa, no dia 18 de Novembro onde decorreu a cerimónia de encerramento da reunião internacional.

Leão Lopes, responsável da M_EIA – Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura de Cabo Verde revelou os objectivos da reunião internacional. «Tentar perceber o que é possível fazer para que água izé tenha um desenho de futuro consequente para a população que aí reside, da região do território», pontuou.

Parte significativa dos habitantes da Roça Água Izé, são caboverdianos ou de origem cabo-verdiana. Outros são de origem angolana e também moçambicana. Há também uma comunidade de Angolares que na era colonial prestavam serviços à roça Água Izé como tripulantes de embarcações que transportavam a produção de cacau, para os navios que ancoravam no pontão da Roça.

Gentes de várias origens africanas, que se cruzaram na roça localizada a beira mar. João Carlos Silva, disse que o projecto de novo futuro para Água Izé, representa o renascimento da Utopia africana.

«Uma África que precisa que os seus pensadores, agentes cidadãos decidam eles próprios o que é que precisam fazer dos seus respectivos países, e procurem parcerias interessantes, inteligentes, dinâmicas, que podem fazer alterar o estado de coisas nas nossas terras», frisou.

Deotina Carvalho, embaixadora de Cabo Verde em São Tomé e Príncipe, participou no evento. Felicitou as duas ONG, pela iniciativa que pretende resgatar valores culturais, arquitetónicos, históricos e promover o desenvolvimento humano em Água Izé.

Intervenção da embaixadora de Cabo Verde em São Tomé e Príncipe, ladeada por Leão Lopes da M_EIA

Em 2023, os académicos, técnicos e parceiros internacionais envolvidos no projecto vão reunir em São Tomé, num seminário internacional sobre a Roça Água-Izé.

Cozinheiro João Carlos Silva

O momento musical de encerramento do evento, foi marcado pelo desempenho de João Carlos Silva na cozinha do espaço Manja em Marvila.

Abel Veiga