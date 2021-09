Poema ‘’Afroinsularidade’’ de Conceição Lima vencedor ex aequo em concurso de tradução nos EUA entre mais de 600 poemas e 327 poetas

O poema ‘’Afroinsularidade’’, do primeiro livro da poetisa são-tomense Conceição Lima, O Útero da Casa, venceu ex aequo com o poema ‘’0’’ da salvadorenha Lauri García Duenas, o Concurso de Tradução de Poemas 2021, organizado pela prestigiada revista literária Word Without Borders, em parceria com a Academia Americana de Poetas. Concorreram 606 poemas em 61 línguas e 327 poetas de 79 países. A tradução de ‘’Afroinsularidade’’ é do norte-americano David Shook e de ‘’0’’ de Olívia Lott. A selecção foi feita pela equipa editorial da revista e teve como juíza Airea D. Matthews. O anúncio oficial será feito no dia 27 do corrente, num evento especial do Brooklin Book Festival, com recital pelos vencedores.

Conceição Lima é o nome mais traduzido da literatura são-tomense, com livros e poemas em alemão, árabe, espanhol, checo, francês, galego, italiano, inglês, shona, servo-croata e turco.

Pela Editorial Caminho, de Lisboa, publicou O Útero da Casa (2004), A Dolorosa Raiz do Micondó (2006, 2ª edição 2008) e O País de Akendenguê (2011). Em 2015, em edição de autora, publicou Quando Florirem Salambás No Tecto do Pico. Em 2010, o livro A Dolorosa Raiz do Micondó foi traduzido para o alemão pela editora Delta, de Estugarda, em edição bilingue, juntamente com O Útero da Casa. Em 2014 foi traduzido para o italiano pela Edizioni Kolibris. Foi traduzido para o espanhol pela editora Baile del Sol, de Tenerife, Espanha, e pela editora El Perro y la Rana, de Caracas, Venezuela. Em Agosto de 2021, O País de Akendenguê e Quando Florirem Salambás no Tecto do Pico foram igualmente traduzidos pela editora Delta, de Estugarda, em edição bilingue conjunta.

Em 2015, A Dolorosa Raiz do Micondó, publicado em São Paulo pela editora Geração Editorial, venceu, entre mais de 400 títulos, o Programa Nacional de Bibliotecas Escolares do Brasil, PNBE, tendo tido uma tiragem de 35.500 exemplares pelo Ministério Brasileiro da Educação.

É membro-fundadora da União Nacional dos Escritores e Artistas São-tomenses, UNEAS e foi recentemente nomeada coordenadora nacional, para São Tomé e Príncipe, do Movimento Poético Mundial.

É licenciada (com distinção) em Estudos Africanos, Portugueses e Brasileiros pelo King’s College of London e possui o grau de Mestre em Estudos Africanos pela School of Oriental and African Studies (SOAS) de Londres, com especialização em Governos e Políticas na África sub-saariana.

Jornalista de profissão, Conceição Lima trabalhou durante longos anos nos Serviços de Língua Portuguesa da BBC, baseada em Londres.

Tem poemas divulgados, entre outras, nas seguintes publicações:

Revista Metamorfoses da Cátedra Jorge se Sena, Universidade Federal do Rio de Janeiro; revista Prometeo, do Festival Mundial de Poesia de Medellín, Colômbia; revista Arquitrave, Bogotá, Colômbia; revista Caransari, Barcelona, Espanha; revista Literatas, Moçambique; Antologia da Poesia Feminina dos PALOP, Galiza; The World Record (International Voices from Southbank Centre’s Poetry Parnassus, Inglaterra); Anthology of Poems on Capital Cities, (Índia); jornal Cultura (Angola); World Literature Today; Words Without Borders; The Literary Review, revista PLAAV, de Praga, e jornal En el Camino, do Conselho Nacional de Cultura da Venezuela.

Téla Nón