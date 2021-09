Conheça ‘’Afroinsularidade’’, o poema de Conceição Lima que venceu concurso de tradução nos EUA

‘’Afroinsularidade’’, o poema de Conceição Lima que venceu ex aequo concurso de tradução nos EUA, entre mais de 600 poemas e 327 poetas.

Um dos poemas do seu primeiro livro, O Útero da Casa, ‘’Afroinsularidade’’ individualizou-se de forma particular no conjunto da obra poética de Conceição Lima ao ter vencido recentemente, ex aequo, com o poema ‘’0’’ da salvadorenha Lauri García Duenas, o concurso de tradução Poems in Translation 2021 promovido, nos Estados Unidos da América, pela revista Words Without Borders e a Academia Americana de Poetas. A tradução foi do norte-americano David Shook. Concorreram 606 poemas em 61 línguas e 327 poetas de 79 países. Correspondendo ao pedido de leitores, o Téla Non publica aqui o poema, na íntegra.

AFROINSULARIDADE

Deixaram nas ilhas um legado

de híbridas palavras e tétricas plantações

engenhos enferrujados proas sem alento

nomes sonoros aristocráticos

e a lenda de um naufrágio nas Sete Pedras

Aqui aportaram vindos do Norte

por mandato ou acaso ao serviço do seu rei:

navegadores e piratas

negreiros ladrões contrabandistas

simples homens

rebeldes proscritos também

e infantes judeus

tão tenros que feneceram

como espigas queimadas

Nas naus trouxeram

bússolas quinquilharias sementes

plantas experimentais amarguras atrozes

um padrão de pedra pálido como o trigo

e outras cargas sem sonhos nem raízes

porque toda a ilha era um porto e uma estrada

sem regresso

todas as mãos eram negras forquilhas e enxadas

E nas roças ficaram pegadas vivas

como cicatrizes – cada cafeeiro respira agora um

escravo morto

E nas ilhas ficaram

incisivas arrogantes estátuas nas esquinas

cento e tal igrejas e capelas

para mil quilómetros quadrados

e o insurrecto sincretismo dos paços natalícios.

E ficou a cadência palaciana da ússua

o aroma do alho e do zêtê dóchi

no témpi e na ubaga tela

e no calulú o louro misturado ao óleo de palma

e o perfume do alecrim

e do mlajincon nos quintais dos luchans

E aos relógios insulares se fundiram

os espectros –ferramentas do império

num estrutura de ambíguas claridades

e seculares condimentos

santos padroeiros e fortalezas derrubadas

vinhos baratos e auroras partilhadas

Às vezes penso em suas lívidas ossadas

seus cabelos podres na orla do mar

Aqui, neste fragmento de África

onde, virado para o Sul,

um verbo amanhece alto

como uma dolorosa bandeira.

In o Útero da Casa (Editorial Caminho, Lisboa, 2004)