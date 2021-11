Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLISBOA

– Candidaturas abertas até janeiro de 2022 –

As candidaturas para a nova edição do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa – Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa estão a decorrer até ao dia 7 de janeiro de 2022.

O Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa tem como objetivo estimular a produção de obras literárias, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela, conto e crónica) e da poesia, em língua portuguesa, por escritores que nunca tenham publicado uma obra literária.

A participação na presente iniciativa deverá ser feita até às 24h00 do dia 07-01-2022, por correio eletrónico, para o endereço premioliterario@uccla.pt nos termos previstos no Regulamento, disponível no link https://www.uccla.pt/sites/ default/files/regulamento_ premio_revelacao_literaria_ 2021-2022.pdf.

Este prémio, criado em 2015, com o Movimento 800 Anos da Língua Portuguesa, conta com a parceria da editora A Guerra e Paz – que passará a responsabilizar-se pela edição da obra premiada – e da Câmara Municipal de Lisboa.

Constituição dos membros do júri, que integra escritores e professores de todos os países de língua portuguesa:

Domício Proença – Brasil

Germano Almeida – Cabo Verde

Hélder Simbad – Angola

Inocência Mata – São Tomé e Príncipe

José Pires Laranjeira – Portugal

Luís Carlos Patraquim – Moçambique

Luís Costa – Timor-Leste

Tony Tcheka – Guiné-Bissau

Rui Lourido – Representante da UCCLA

João Pinto de Sousa – Representante do Movimento 800 Anos de Língua Portuguesa

Fonte UCCLA / Parceria com Téla Nón