Luso-Santomense, Rosdet Nascimento, lançou livro que é um autêntico guia para a vida

‘IT’S NEVER TOO LATE TO START AGAIN’ – Nunca é tarde para começar de novo-

É o título do livro de Rosdet Nascimento. Lançado no dia 1 de Dezembro, o livro do luso santomense é definido pela crítica como uma obra que « ajuda-o a ver a vida como nunca viu, e a fazer coisas que nunca fez».

Lançado pela “Barnes & Nobles” ‘IT’S NEVER TOO LATE TO START AGAIN’ é um guia de vida

autêntico que o ajudará a ver a vida como nunca a viu. Tenho a certeza de que já se

perguntou muitas vezes qual será o caminho para o sucesso, já se perguntou qual a melhor

receita para ser feliz ou porque é que mesmo fazendo tudo certo, nada corre como queria», refere a apresentação do livro.

Escrito pelo autor Luso-Santomense, Rosdet Nascimento, este livro é um autêntico guia

para a vida. E não é sobre dinheiro ou sucesso, é sobre a jornada. Como ver a vida sob

uma nova perspetiva, ajudá-lo a tomar melhores decisões e, sobretudo, a compreender as

consequências que as suas ações têm nos outros e em si mesmo.

Textos, citações e histórias reais vão guiá-lo neste sinuoso caminho que todos temos de percorrer, a vida. Para já, esta obra apenas estará disponível em inglês nos EUA e Canada, em toda a

América Latina, Austrália e UAE.

Na Europa, só a encontrará na Rússia, Suíça ou Mónaco. Para o ano de 2022, a obra chegará ao resto da Europa e uma versão portuguesa chegará às livrarias nacionais.

Por cá, Rosdet lançou já este ano de 2021, ‘O Destino De Uma Vida’, a biografia de Shahla

Deyhim.

Fonte : “Barnes & Nobles”