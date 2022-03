“Mulheres Históricas de STP” 

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher e no quadro da programação “Todas Juntas, Mais Mulheres = Mais desenvolvimento”, o Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe se junta à esta iniciativa que envolve diversas organizações e instituições com o intuito de incentivar a reflexão e o debate sobre a igualdade de gênero e importância do empoderamento das mulheres para o desenvolvimento do país.

E dentro da programação, foi apresentada na pretérita sexta-feira o curta-metragem “Como ela faz?”,seguida de uma sessão de debate, com participação activa do público presente. O filme promoveu reflexões a partir de imagens e testemunhos pessoais do dia a dia de 12 mulheres que revelam as adversidades vividas por elas em suas jornadas diárias, onde compartilham suas histórias de desigualdade de gênero e de superação.

Essa versão do documentário é de 22 minutos e faz parte versão original do longa-metragem de 80 minutos que será exibido no próximo dia 25 do mês em curso, às 18:00 horas, no CCBSTP.

Para além deste evento, será realizado esta quarta-feira às 18h00, o Espaço Café Com Letras, onde será apresentado o livro do professor Carlos do Espírito Santo, intitulado “Mulheres Históricas de São Tome e Príncipe”, por Domitilia Trovoada.

Martins dos Santos