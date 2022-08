Lançamento do livro “Os Tesouros do Pico Cão Grande”

Mirian de Deus, é a autora do livro “Os Tesouros do Pico Cão Grande”. O lançamento terá lugar no auditório da UCCLA, Avenida da Índia 110, 1300-300, no dia 1 de Setembro do corrente ano, pelas 17:00h. Com a chancela da Colibri Edições, a obra será apresentada pela Alice Goretti Pina, Escritora, Jurista e Estilista santomense.

#Sinopse:

Este livro conta a história da Albertina Nglandji, uma menina escolhida para proteger os tesouros do Pico Cão Grande. Nesta história, a autora faz questão de focar nos principais valores humanos, na valorização e proteção da cultura, da fauna e da flora. O livro vem dar aos leitores a oportunidade de fazerem uma pequena viagem à São Tomé e Príncipe usando apenas a imaginação.

#Biografia:

Mirian de Deusnasceu em São Tomé e Príncipe, no dia 1 de Setembro de 2000. Filha de Maria Izilda Cabral Gomes Duarte e de Manuel Argentino da Madre de Deus, natural de São Tomé. Ficou órfão dos pais aos 5 anos, em Julho de 2006 vítimas de acidente de viação.

Foi criada em Bairro do Hospital pelos familiares e num colégio de Madres onde aprendeu muito sobre viver em comunidade. Em 2018, Mirian de Deus recebeu uma bolsa de estudos da Fundação Calouste Gulbenkian, em cooperação com a Fundação Mãe santomense, para cursar Bioquímica na Universidade de Évora, em Portugal.

Em 2020, lidando com diversas crises existenciais encontrou refúgio nos poemas e nas histórias que criava, e desde então nunca mais abandonou a sua paixão. Extremamente comprometida e apaixonada pelas crianças, os seus poemas e histórias são maioritariamente dedicados à proteção e educação das crianças. Em 2021, lançou a sua primeira obra poética intitulada “Pérolas Soltas”. No mesmo ano, ingressou na Universidade de Nova de Lisboa para cursar o seu mestrado em Bioquímica.

