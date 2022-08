Lançamento do livro “Tons da Alma” da escritora Angolana Flora Salvador

A Livraria Nón, sedeada no Edifício do Cinema Marcelo da Veiga, no quadro da celebração do seu 1º aniversário em Outubro, delineou um conjunto de eventos literários com destaque para lançamentos e apresentações de Livros de alguns escritores da CPLP, nomeadamente, São Tomé e Príncipe, Portugal e Angola, a partir de Agosto.

No dia 10 de Agosto a partir das 18h, no Centro Cultural Português, realizará a Apresentação do Livro “Tons da Alma” poesia, da escritora angolana Flora Salvador. A apresentação estará ao cargo do escritor são-tomense, Francisco Costa Alegre, em representação da UNEAS, ao convite da Livraria Nón.

O evento conta com a declamação de poesias da representante da Roda da Poesia em São Tomé e Príncipe, Carla Sofia Fernandes (médica clínica geral, escreve e é amante da poesia) e do representante do Canto da Poesia STP, Jackiley da Silva (estudante de Física na USTP, jovem sonhador e amante da poesia).

E porque a poesia é o espaço onde a alma se encontra a si mesma, Nelsilisa Vaz Pereira (estuda Direito na Univ. Lusíada, amante da música e dos instrumentos moscais) proporcionará aos presentes um momento oportuno para conectarem-se à poesia ao som da sua guitarra.

Ora, fundada em 2021, a Livraria Nón surge como uma pequena livraria que tende a aproximar as crianças, jovens, meio universitário, escolas secundárias e básicas, com o propósito de disponibilizar manuais académicos e toda a categoria de livros. Contribuindo, deste modo, para a promoção do hábito de leitura e escrita, difusão de novos leitores e correntes de opinião e investigação.

A Livraria Nón posiciona-se como a primeira na rede livreira nacional e torna-se a única a especializar-se na informação e conhecimento. Querendo contribuir sempre para o pensamento crítico e reflexão. Dedica-se ao público em geral, sobretudo, às crianças, aos estudantes e aos mais atentos e interessados em todo o tipo de ciências e conhecimento; da História à Filosofia, do Direito à Gestão, da Biografia à Arte, ect.

A nossa Visão é Inspirar o desejo de ler e aprender abrindo caminho para o futuro, abrindo perspetivas, alargando horizontes, despertando a mente para o conhecimento. A nossa Missão, passa por Promover o desenvolvimento educacional, cultural, literária, civilizacional dos São-tomenses, estimulando o conhecimento transversal através da oferta de produtos e serviços livreiro, literário e científico – da educação à literatura, a partir das nossas instalações até às mais diversas plataformas digitais.

Já os nossos Valores, são: Rigor, Responsabilidade, Proximidade, Excelência e Inovação.

