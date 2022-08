Escritora angolana reuniu-se com a UNEAS

A Livraria Nón, no quadro da celebração do seu primeiro aniversário, proporcionou na tarde da terça-feira 09 de Agosto, um grande encontro entre a escritora angolana Flora Salvador e a UNEAS.

O acento tónico do encontro recaiu sobre a vinda da escritora ao país, a convite da Livraria Nón para a Apresentação do seu “Livro Tons da Alma”, que decorrerá no dia 10 de Agosto pelas 18h no Centro Cultural Português.

Neste encontro sublinhou-se a importância de se perspectivar o cruzamento da literatura africana, sobretudo, de expressão portuguesa. E nisto, ficou também visível a proximidade da literatura angolana e a literatura são-tomense, permeada pelo desejo de intercâmbios, parcerias e proximidade.

No fim, a escritora Flora Salvador deixou expresso a sua satisfação em estar em São Tomé e Príncipe para a apresentação do seu livro a convite da Livraria Nón.

Fonte : Livraria Nón