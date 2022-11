Lançamento do livro “Andanças e Peripécias de um branco de nome Preto” em São Tomé

Acto de lançamento de uma obra literária

O Restaurante Sun Secreta, o Autor e as Edições Colibri têm a honra de o(a) convidar a assistir a apresentação da obra literária cujo título é, «Andanças e Peripécias de um branco de nome Preto», da autoria de Lúcio Neto Amado.

Lúcio Amado

Apresentação feita pela Dr.ª Edmilza Afonso

Andanças e Peripécias «pretendem relatar a vida de um jovem cujo pai seguiu uma profissão de que ninguém se orgulhava de ter um familiar próximo, que abraçasse tal forma de ganhar dinheiro para sustento da família. A profissão em causa era a de carcereiro, que um indivíduo – só de pronunciar tal palavra causava calafrios a quem o escutava». In Nota prévia.

… O autor «leva-nos curiosos, diria mesmo ansiosos, atrás das “andanças e peripécias” do Preto, o jovem filho do carcereiro, uma profissão de contornos imprecisos, não delimitados, para muitos desconhecida, e que muito o intrigaram na busca frenética de uma esclarecedora, acertada resposta». Frederico Gustavo dos Anjos, in Prefácio.

====================================================================

Dia 19 de Novembro de 2022 (Sábado) às 15 horas, no Restaurante “Sun Secreta” – em frente ao edifício da EMAE.