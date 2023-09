O Centro Cultural Português em São Tomé vai ser palco esta quinta feira da apresentação do documentário ” O Peso do Leve Leve ” de António Aleixo, com a presença do realizador.

Dia 21 de setembro, pelas 18h00.

“O Peso do Leve Leve é um documentário que nos leva numa viagem sociológica a São Tomé e Príncipe, através dos olhos de santomenses. Desmistificando o significado de expressões populares como o “Leve Leve” ou o “Doce Doce”.