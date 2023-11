Espetáculo “Esse Caminho Longe” na UCCLA

“Esse Caminho Longe” é um espetáculo imersivo que cruza teatro, vídeo e música ao vivo e que estará na UCCLA no dia 25 de novembro, às 21h30. Trata-se de um espetáculo inspirado nas narrativas de vida dos filhos de mães negras são-tomenses e pais brancos portugueses, crianças nascidas em São Tomé que hoje são adultos e que cresceram em Portugal. Como é o caso da escritora Olinda Beja, cuja vida e obra são parte importante desta criação sobre a dualidade que representa crescer entre a cultura europeia e a africana, com sentimentos simultâneos de pertença e desarraigo.

A geografia que define “Esse Caminho Longe” reflete-se também na equipa que lhe dá forma: os diretores artísticos são Graeme Pulleyn (CEM Palcos) e Marcio Meirelles (fundador do Bando de Teatro Olodum, um coletivo de atores negros de Salvador da Baía e diretor do Teatro Vila Velha), o realizador Leandro Valente é o responsável pela componente videográfica e o elenco está composto por intérpretes são-tomenses e portugueses.

A disposição cénica, juntamente com a combinação de teatro, vídeo e música ao vivo fazem de “Esse Caminho Longe” um espetáculo imersivo, para o qual contribui ainda a escolha do espaço reservado aos espectadores que, durante a apresentação, são interpelados. Uma criação sobre distâncias e proximidades, que narra a História, as histórias e as estórias.

Para além da circulação em Portugal – o espetáculo já passou por Viseu, Viana do Castelo, Loures e Coimbra -, em 2024 “Esse Caminho Longe” será também apresentado em São Tomé e no Brasil.

As reservas para o espetáculo deverão ser efetuadas através do formulário de reserva disponível neste link https://cempalcos.com/trabalhos/esse-caminho-longe/

Sinopse:

“Esse Caminho Longe” é um espetáculo imersivo que cruza teatro, vídeo e música ao vivo. O público senta-se nos quatro lados de um palco em forma de cruzamento. Duas telas de vídeo, de um lado e do outro mostram imagens de São Tomé e de Portugal.

São uma das vozes que contam a história de uma mulher afastada da sua terra natal ainda em criança e da sua luta para regressar e reencontrar aquilo que perdeu, a essência do seu ser. Três atrizes, duas negras e uma branca, narram estórias, narram histórias, narram a HISTÓRIA, colocam questões, fazem perguntas, convidam o público e empatizar e apontam um caminho para um recomeço, depois de tanto e tantos séculos de escravidão real e metafórica.

A relação entre atrizes e público é muito próxima. A música, tocada ao vivo, é uma quarta voz, o vídeo a quinta, o conjunto um só objeto, forte, duro, apaixonado e no final ressoa uma frase: “O sofrimento passa, o que não passa é ter sofrido”.

FONTE – UCCLA