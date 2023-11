Cine Brasil apresenta Hotel Atlântico de Suzana Amaral

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para a próxima sessão do Cine Brasil, a ser realizada na sexta-feira, 1.º de dezembro, às 18 horas, com o filme “Hotel Atlântico”, de Suzana Amaral.

Sinopse:

Alberto (Júlio Andrade) é um ator desempregado, que vive no Hotel Atlântico. Um dia, após ver o IML retirar um cadáver do hotel em que vive, ele decide iniciar uma jornada. No caminho, conhece diversas pessoas que mudam sua vida. Durante a viagem de ônibus ele conhece uma polonesa (Lorena Lobato). Ao chegar, recebe abrigo de um sacristão (Gero Camilo), que lhe dá a batina de um padre morto. Alberto passa a agir como se realmente fosse um padre. Após sofrer um acidente e ser levado a um hospital, ele conhece o enfermeiro Sebastião (João Miguel) e Diana (Mariana Ximenes), a filha do médico que o atende. Os dois provocam grandes mudanças em sua vida.