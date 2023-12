 “Klêsê ku Leji.” Orquestra Social RIZOMA – 2 dezembro

A Fundação da Criança e da Juventude, através do seu projeto cultural RIZOMA convida todos para o nosso evento solidário Klêsê ku Leji.

O evento tem como intuito demonstrar a evolução artística das nossas crianças e jovens talentos, ao longo dos últimos meses, bem como o impacto na vida social e emocional de cada um que a Arte pode ter. O RIZOMA apresenta-se como um projeto que visa o desenvolvimento da educação e da economia através do empoderamento de crianças e jovens enquanto promove a cultura são-tomense através da música e das artes cénicas a par do empreendedorismo jovem.



O evento terá lugar dia 2 de dezembro, sábado, pelas 17h30 no Espaço CACAU – Casa das Artes Criação Ambiente e Utopias. Para além da atuação da nossa querida Orquestra RIZOMA, teremos a presença de vários artistas nacionais como Leu Boca Copo & Mussa, Guilherme Carvalho, MC Karboss, Vanessa Farray, DF DE RENOME, Grupo Virtudes e como convidado especial, o produtor e músico português, Mauro Amaral.

A entrada no evento terá o simbolismo de trazer um presente à sua escolha para uma das nossas crianças ou jovens talentos (2 aos 18 anos).

O Projeto Rizoma é apoiado pelo PROCULTURA, promoção do emprego e atividades geradoras de rendimento no setor cultural dos PALOP e Timor-Leste, ação do programa Palop-TL e a UE, financiada pela União Europeia, cofinanciada e gerida pelo Camões, I.P.

FONTE : Orquestra Social Rizoma