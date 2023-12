“Amor & Cia”, de Helvécio Ratton no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para a próxima sessão do Cine Brasil, a ser realizada na sexta-feira, 8 de dezembro, às 18 horas, com a exibição do filme “Amor & Cia”, de Helvécio Ratton.

A entrada é gratuita!

Sinopse:

Em São João Del Rey, no final do século XIX, vive Alves (Marco Nanini), um próspero negociante. Um dia ele vai para casa mais cedo para comemorar com Ludovina (Patrícia Pillar) os quatro anos de casados, mas a encontra com Machado (Alexandre Borges), seu sócio, em atitude suspeita. Apesar de, aparentemente, nada de muito grave ter acontecido, Alves expulsa a mulher de casa no mesmo dia e pensa em desafiar seu sócio e ex-amigo para um duelo, no qual apenas uma arma estaria carregada e a distância seria de dois passos. Entretanto, os acontecimentos tomam um rumo inesperado.