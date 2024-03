STLEVA: manifestação cultural que dá sinais de desaparecimento em STP

Stleva, é uma manifestação cultural santomense muito antiga que só sai à rua uma única vez por ano. Acontece na quarta-feira da semana santa.

«É uma manifestação para simbolizar a treva ou a escuridão por que passou Jesus Cristo no período da Quaresma. Ela sai uma vez por ano, a meia-noite em ponto, batendo porta das pessoas pedindo licença para entrar. Entram e cantam para as pessoas» – explica Afonso Januário, técnico da Direção-geral da Cultura.

As músicas são um retrato da sociedade.

«É um pouco na base de sátiras. O que acontece na sociedade no dia-a-dia é que pegam e compõem as suas peças musicais. É uma manifestação muito bonita. Pois, diferente do Carnaval que são três dias, a stleva tem apenas um dia».

Os fazedores da stleva, treva ou escuridão em português, vão desaparecendo paulatinamente e são poucas heranças que têm deixado à nova geração. Com isso, esta manifestação cultural exclusiva da ilha de São Tomé, está em risco de extinção.

«Sobretudo a stleva é cantada em língua nacional Santomé. Significa dizer que para um jovem cantar a stleva ele tem de dominar o Santomé, o que é um défice no contexto da nossa juventude. Daí que é preciso ensinar os jovens a falar o Santomé para depois levá-los a criar também grupos de stleva como forma de manter viva a tradição. É difícil, mas o estado tem que encarrar isso como uma prioridade para salvar este elemento cultural emblemático que é preciso preservar» – destacou Afonso Januário.

Atualmente, apenas quatro grupos de stlevas ainda sobrevivem. A preservação desta manifestação cultural afigura-se como tarefa prioritária.

José Bouças