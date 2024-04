Projeto Procultura PALOP – TL participa num dos maiores festivais internacionais de artes performativas africanas, o MASA

O projeto da União Europeia PROCULTURA PALOP-TL foi convidado a participar no Festival Internacional MASA 2024, que se realiza de 12 a 20 de abril, em Abidjan, Costa do Marfim.

O MASA – Market for Abidjan Performing Arts, é uma plataforma cultural para a promoção das artes cénicas africanas. Os seus principais objetivos são apoiar a criatividade e produções de qualidade, facilitar a circulação de artistas e das suas obras em África e em todo o mundo, e formar artistas e profissionais-chave na área da produção.

A plataforma organiza bianualmente um dos maiores eventos artísticos no continente e é um ponto de encontro para profissionais e não profissionais, que se tornou numa importante montra da criação contemporânea africana, acrescentando valor comercial aos grupos e às suas atuações.

O PROCULTURA participará no painel “Organizações internacionais de referência que apoiam a cultura africana: programas e desafios”, juntamente com outras entidades internacionais que financiam o setor.

O objetivo do painel é que estas entidades internacionais apresentem aos operadores culturais e artistas que participam no MASA, um mapa dos programas e ações que realizam para apoiar o setor nas diferentes regiões de África: programas de residência artística, formação, intercâmbios, apoio direto a artistas e estruturas, apoio à mobilidade e à coprodução, entre outras.

Além disso, estas organizações discutirão os desafios que enfrentam no seguimento das suas ações no continente. Esta será também uma oportunidade para dar a conhecer os projetos e artistas financiados pelo PROCULTURA a programadores de vários festivais do mundo.

O PROCULTURA é um projeto integrado no Programa Multianual PALOP- TL e União Europeia, financiado pela União Europeia, cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P. e cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Tem como objetivo contribuir para a criação de emprego em atividades geradoras de rendimento na economia cultural e criativa nos PALOP e em Timor[1]Leste, em particular nas áreas da música, da dança e do teatro, com um orçamento de 19 milhões de euros.

FONTE – Projecto PROCULTURA