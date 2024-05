Evento cultural no âmbito do programa paralelo ao diálogo de parceria com o governo e a celebração do dia da Europa

Nota de imprensa

PROJETO PROCULTURA PALOP-TL REALIZA EVENTO CULTURAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA PARALELO AO DIÁLOGO DE PARCERIA COM O GOVERNO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE E DA CELEBRAÇÃO DO DIA DA EUROPA

No dia 14 de maio, às 18:00, realiza-se no espaço CACAU uma apresentação musical realizada pela Orquestra Social RIZOMA e uma apresentação de dança realizada pela Academia das Artes.

O evento cultural decorre no âmbito do programa paralelo ao Diálogo de Parceria com o Governo de São Tomé e Príncipe e à celebração do Dia da Europa. Contará com a presença da Embaixadora da Delegação da União Europeia no Gabão, para São Tomé e Príncipe e a CEEAC (Comunidade Económica dos Estados da África Central), Cécile Abadie, da Embaixadora de Portugal em São Tomé e Príncipe, Cristina Moniz, do Embaixador da Alemanha no Gabão, para São Tomé e Príncipe e a CEEAC, Horst Gruner, e da Primeira Conselheira da Embaixada da França no Gabão e em São Tomé e Príncipe, Annick Diener.

O RIZOMA e a Academia das Artes são projetos subvencionados pelo PROCULTURA. O espaço CACAU é utilizado no âmbito do projeto Entreposto das Artes, outro projeto subvencionado.

O PROCULTURA PALOP-TL é um projeto financiado pela União Europeia, cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P. e cofinanciado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Tem por objetivo principal contribuir para a criação de emprego nos sectores culturais nos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) e Timor-Leste através do reforço de competências dos recursos humanos e da atribuição de subvenções para o desenvolvimento destes sectores, nos seis países, especialmente nos subsectores da música, das artes cénicas e da literatura infantojuvenil.

FONTE : Projecto PROCULTURA