O Centro Cultural Português, tem a honra de convidar V. Exa. a participar na VII Edição do Festival de Literatura de São Tomé que juntará escritores e artistas da lusofonia em São Tomé em tertúlias literárias, uma palestra e um concerto.

Para além de uma sessão de cinema de animação que será exibida em várias escolas, ao longo do mês de junho, a programação infantil desta VII Edição do Festival de Literatura, promoverá ainda workshops para crianças.

O Festival de Literatura de São Tomé é organizado pelo Centro Cultural Português, em parceria com o Arte Institute e a União Nacional de Escritores e Artistas de São Tomé e tem o apoio do Grupo Pestana e do BISTP.