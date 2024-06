Marca “AA” representa São Tomé e Príncipe na CPLP Fashion Week

“AA” é uma marca de referência da costura e do estilismo santomense. É propriedade da estilista Antonieta Almeida.

A organização do principal evento de moda da comunidade dos países de língua portuguesa seleccionou a estilista santomense para mostrar ao mundo de língua portuguesa o estilo da moda santomense.

Formada em estilismo, modelagem, corte e costura, Antonieta Almeida lançou a nova colecção em Portugal no final do mês de maio.

«Com larga experiência no mundo da moda, é uma das mais consistentes estilistas de São Tomé e Príncipe com participação em vários eventos internacionais. Ela acumula vários prémios nacionais e internacionais», a organização da CPLP Fashion Week.

Em 2021 Antonieta Almeida foi considerada como melhor estilista estrangeira em Portugal. Com quase 20 anos de carreira, brilhou no evento Praia Fashion Week em 2010. O mesmo êxito foi alcançado em 2014 e em 2016 no Angola Fashion Week.

A estrela da moda em São Tomé e Príncipe, veste a primeira-dama de Cabo Verde, a top model portuguesa Catarina Insero, e também a jornalista da televisão CNN – Portugal Lara de Melo.

No país, São Tomé e Príncipe, a marca “AA” dá estilo a algumas autoridades políticas. Uma marca de roupa, que já foi apresentada também em França, Itália e Londres.

No dia 3 de agosto próximo, o estilo santomense “AA” sobe ao palco da CPLP Fashion Week em Lisboa – Portugal.

Abel Veiga