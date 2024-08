Marca “Antonieta Almeida” brilhou e foi homenageada no CPLP Fashion Week

Antonieta Almeida dá o nome a marca AA, o expoente máximo da costura e do estilismo santomense. A participação da marca AA no dia 3 de agosto no evento CPLP Fashion Week, foi coroada com uma homenagem à estilista santomense.

A organização do desfile de modas, que decorreu no hotel Real Palácio em Lisboa, justificou a homenagem com a expressão criativa da estilista que tem promovido o nome de São Tomé e Príncipe no mundo da moda.

A CPLP Fashion Week baptizou uma marca de perfumes com o nome de Antonieta Almeida. Pois normalmente ao vestir uma roupa de boa marca, sobretudo as mulheres não se esquecem de um perfume que realce o aroma também de qualidade. «Fizeram um perfume com o meu nome cravado no símbolo da CPLP», afirmou surpreendida Antonieta Almeida.

Mal terminou a apresentação da marca santomense AA na passerelle de Lisboa, choveram convites para Antonieta Almeida.

King Levi fundador e director da empresa moçambicana Fancy África convidou a estilista santomense para apresentar a sua colecção no desfile de modas que vai ser realizado em Moçambique no dia 23 de Setembro próximo. «Estou a organizar a 8ª edição do Fancy África. Estive no evento da CPLP Fashion Week e acho que a vossa marca tem a qualidade e a criactividade para se juntar ao nosso evento», refere o director da Fancy África.

A empresa moçambicana tem larga experiência de curadoria e produção de semanas de moda em Moçambique, Brasil, Londres, Nigéria e Paris.

Depois de Moçambique em setembro, através da marca AA, São Tomé e Príncipe vai desfilar na passerelle de Paris em outubro próximo.

Vestido a base de Bambu

No desfile do CPLP Fashion Week, o vestido feito a base do Bambu de São Tomé surpreendeu o público. A estilista mostrou em Portugal que arquipélago santomense é rico em recursos naturais. Para além do cacau e do chocolate, também há recursos que dão cor e vida a moda.

FOTO : Antónieta Almeida à esquerda é homenageada no CPLP Fashion Week

Antonieta Almeida é um nome santomense de costura, que conquista o mundo com um estilo de raiz africana.

Abel Veiga