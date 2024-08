Auto de Floripes: manifestação cultural partilhada entre São Tomé e Príncipe e Portugal

15 de agosto celebra-se o dia do Auto de Floripes na região autónoma do Príncipe, São Lourenço para os habitantes locais.

Para além da exibição pelas principais artérias da cidade de Santo António, deste que é o maior património cultural da ilha, este ano foi organizada uma palestra que juntou representantes de Portugal e da ilha do Príncipe.

Tudo porque na localidade portuguesa de Neves, em Viana do Castelo, o auto de Floripes é também uma manifestação cultural presente, apesar de ser vivida com menos intensidade.

«Lá dura menos tempo, quase duas horas e faz-se num palco, de um lado os cristãos e de outro os mouros. Aqui é um dia inteiro e é feita na cidade, numa rua com várias torres e há conquistas do território, ou seja, um espaço muito mais alargado em que as pessoas aqui se apropriam da cidade e vivem esses territórios. É um teatro quase moderno em que metem as pessoas no meio» – disse Álvaro Campilo, de Viana do Castelo.

Auto de Floripes, desafios para o futuro foi o tema da palestra.

«Nessa palestra ficamos a saber como podemos, em conjunto, levar as duas representações à UNESCO como património imaterial. Ficamos também a conhecer um pouco como é feita essa festa em Neves/ Viana do Castelo» – avançou Francisco Vaz, representante do Auto de Floripes do Príncipe.

A palestra enquadra-se nas celebrações de agosto, mês da cultura do Príncipe.

José Bouças