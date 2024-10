Lançamento do livro “Missão Dimix” na UCCLA

Com o objetivo de dar maior visibilidade e apoio à Missão Dimix – que tem por objeto a promoção e defesa dos Direitos Humanos, especialmente das crianças e jovens em São Tomé e Príncipe – a escritora Mirian de Deus vai lançar, no dia 10 de outubro, às 17 horas, o livro “Missão Dimix – As crianças salvam e protegem a vida marinha”, no auditório da UCCLA.

A Missão Dimix transforma a vida de crianças e jovens, preparando-os para serem verdadeiros agentes de mudança na nossa sociedade. Este evento será uma excelente oportunidade para divulgar o trabalho da Missão Dimix, assim como reunir apoiantes, parceiros e a comunidade em geral em torno desta causa tão nobre. Alem disso, 50% do valor do livro será enviada para a Missão Dimix para que os meninos da Água-Izé – São Tomé e Príncipe possam dar continuidade aos estudos.

O lançamento do livro terá transmissão, em direto, através da página do Facebook da UCCLA através do link https://www.facebook.com/UniaodasCidadesCapitaisLinguaPortuguesa

Sinopse do Livro:

A produção em massa e o consumo excessivo desencadearam uma grande onda de poluição das águas, o que pode afetar a saúde humana, a vida marinha, e comprometer a biodiversidade. Como terá a Missão Dimix contribuído para salvar a vida marinha?

Biografia:

Nasceu em São Tomé e Príncipe, dia 1 de setembro de 2000. Filha de Maria Izilda Cabral Gomes Duarte e de Manuel Argentino da Madre de Deus, natural de São Tomé. Ficou órfã dos pais aos 5 anos, em julho de 2006, vítimas de acidente de viação. Foi criada pelos familiares maternos e num colégio de Madres onde aprendeu muito sobre viver em comunidade. É licenciada e mestre em Bioquímica. Em 2021, lançou a sua primeira obra poética intitulada “Pérolas Soltas”. Em 2022, lançou a sua segunda obra “Os Tesouros do Pico Cão Grande”.

Missão Dimix:

A ASSOCIAÇÃO MISSÃO DIMIX é uma associação sem fins lucrativos, que nasceu em 2016 a partir do desafio de Sónia Pessoa aos seus amigos, unidos por uma causa para criar um projeto de partilha e juntos darem as mãos a crianças e jovens de São Tomé e Príncipe. Tem, desde 2017, o estatuto de Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD). A Missão Dimix tem por objetivo a promoção e defesa dos Direitos Humanos, especialmente das crianças e jovens, apoio ao desenvolvimento nas áreas da Educação, Ambiente, Saúde e Igualdade.

DIMIX MISSION – I Cooperation with little Princes of São Tomé and Príncipe no Vimeo

