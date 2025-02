Sessão imperdível do Cine Brasil! “O que é isso, companheiro?” Uma produção de Luiz Carlos Barreto

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem o prazer de convidá-lo(a) para mais uma sessão imperdível do Cine Brasil! Nesta sexta feira ainda com Especial Fernanda Torres será exibido o filme “O que é isso, companheiro?” ,uma produção de Luiz Carlos Barreto.

Vamos nos envolver em uma mistura de ação, drama, história e suspense.

O jornalista Fernando (Pedro Cardoso) e seu amigo César (Selton Mello) abraçam a luta armada contra a ditadura militar no final da década de 60. Os dois alistam num grupo guerrilheiro de esquerda. Em uma das ações do grupo militante, César é ferido e capturado pelos militares. Fernando então planeja o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick (Alan Arkin), para negociar a liberdade de César e de outros companheiros presos.

Data e Horário: 14 de fevereiro – 18h / Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé