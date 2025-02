“Saneamento Básico – O Filme” esta sexta-feira no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem o prazer de convidar você para mais uma sessão do Cine Brasil, com o Especial Fernanda Torres. Nesta sexta-feira, será exibido “Saneamento Básico – O Filme”, dirigido por Jorge Furtado, conta com nomes de grades atores como: Bruno Garcia, Camila Pitanga, Fernanda Torres, Janaina Kremer, Lázaro Ramos, Paulo José, Tonico Pereira e Wagner Moura.

Sinopse:

Os moradores de Linha Cristal, uma pequena vila de descendentes de colonos italianos localizada na serra gaúcha, reúnem-se para tomar providências a respeito da construção de uma fossa para o tratamento do esgoto. Eles elegem uma comissão, que é responsável por fazer o pedido junto à subprefeitura.

A secretária da prefeitura reconhece a necessidade da obra, mas informa que não terá verba para realizá-la até o final do ano. Entretanto, a prefeitura dispõe de quase R$ 10 mil para a produção de um vídeo. Este dinheiro foi dado pelo governo federal e, se não for usado, será devolvido em breve.

Surge então a ideia de usar a quantia para realizar a obra e rodar um vídeo sobre a própria obra, que teria o apoio da prefeitura. Porém a retirada da quantia depende da apresentação de um roteiro e de um projeto do vídeo, além de haver a exigência que ele seja de ficção. Desta forma os moradores se reúnem para elaborar um filme, que seria estrelado por um mostro que vive nas obras de construção de uma fossa.

Data e Horário:

28 de fevereiro

18h

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé