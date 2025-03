Elis esta sexta-feira do Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé preparou uma programação especial para destacar o talento e a força das mulheres na cultura. Ao longo do mês, serão realizados eventos que colocam em foco as vozes, histórias e criações femininas.

Para iniciar, na próxima sessão do Cine Brasil, faremos uma homenagem à inesquecível Elis Regina, uma das maiores cantoras da música brasileira. Para celebrar sua trajetória, exibiremos o filme Elis, que retrata sua vida e carreira, mostrando sua genialidade e intensidade nos palcos e na vida pessoal.

Não perca essa oportunidade de conhecer mais sobre essa grande artista!

A cinebiografia de uma das artistas mais celebradas da MPB, Elis acompanha a trajetória de vida de Elis Regina e sua jornada até se tornar um ícone da música brasileira. Cantora desde a infância, Elis Regina Carvalho Costa (Andreia Horta) entra na vida adulta deixando o Rio Grande do Sul para espalhar seu talento pelo Brasil viajando até o Rio de Janeiro. Em rápida ascensão, ela logo conquista uma legião de fãs, entre eles o famoso compositor e produtor Ronaldo Bôscoli (Gustavo Machado), com quem acaba se casando. Estrela de TV, polêmica, intensa e briguenta, a “Pimentinha” não tarda a ser reconhecida como a maior voz do Brasil, em carreira marcada por altos e baixos.

Data e Horário: 7 de março – 18h / Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé