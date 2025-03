O Instituto Guimarães Rosa preparou uma programação especial para destacar o talento e a força das mulheres na cultura

Na próxima sessão do Cine Brasil, faremos uma homenagem à grande Fernanda Montenegro, uma das mais renomadas atrizes do Brasil e membro da Academia Brasileira de Letras. Para celebrar sua trajetória, exibiremos o clássico Central do Brasil, filme que marcou a história do cinema brasileiro e lhe rendeu uma indicação ao Oscar.

Em Central do Brasil, Dora (Fernanda Montenegro) trabalha escrevendo cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ainda que a escrivã não envie todas as cartas que escreve – as cartas que considera inúteis ou fantasiosas demais -, ela decide ajudar um menino (Vinícius de Oliveira), após sua mãe ser atropelada, a tentar encontrar o pai que nunca conheceu, no interior do Nordeste.

Data e Horário: 14 de março 18h

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada gratuita!