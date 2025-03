O poder cultural e identitário dos trajes tradicionais de STP

Recuperação dos trajes, assim como os hábitos e costumes tradicionais de São Tomé e Príncipe, é o desafio assumido por um grupo de mulheres.

Natália Umbelina, antiga secretária-geral da comissão nacional da UNESCO, liderou um trabalho de investigação e de recolha das amostras dos trajes típicos das mulheres de São Tomé e Príncipe.

«São Tomé e Príncipe é um mosaico de várias culturas e de vários povos, e o que é hoje os nossos trajes típicos resulta da miscigenação de todas essas culturas», declarou.

FOTO : Natália Umbelina

Na ilha de São Tomé os trajes tradicionais das mulheres são variados. Reflectem os diversos momentos que a mulher vive. «O traje típico santomense não tem vestido. É saia, o quimono, o lenço, o pano manta e o xaile, isso é que perfaz a nossa identidade», precisou.

Cada peça define para a sociedade o estatuto da mulher. Na idade adolescente é mais simples. Quando é casada o traje assim denunciava o estatuto da mulher. Se ficasse viúva, a vestimenta declarava para a sociedade.

FOTO : Ester Will

Ester Will, educadora de infância, é um dos poucos exemplos de mulher santomense que preserva o traje tradicional. «Sou santomense de gema e vestida como viúva. Sou viúva, por isso tenho usado lenço branco. Nunca vou para a igreja com cabeça aberta. Sempre com um lenço branco e com uma tira preta. Qualquer pessoa percebe que sou viúva», explicou.

Os trajes tradicionais santomenses são de origem africana, e passaram a ser moda no século XIX. «Nesta altura o grande regime colonial numa política assimilacionista proibiu, o uso de pano e de todo o traje típico. Daí que durante muito tempo o traje típico deixou de ser usado», afirmou Natália Umbelina, que é também historiadora de profissão.

Os “moladô”, designação dada a pequenos grupos de santomenses, que bajulavam o governo colonial, em troca de favores do “branco”, e consequentemente assimilados à cultura do colonizador foram os que decididamente abandonaram o traje identitário.

«Sobretudo os chamados moladô, a elite forra, não era usado o traje tradicional». Confirmou Natália Umbelina. Segundo a historiadora a política assimilacionista colonial formatou a mente dos moladô, de que o uso do traje tradicional, «era um sinal de atraso, e por isso, durante muito tempo não se usava, sobretudo os moladô», frisou.

A política colonial de assimilação cultural comprometeu a evolução dos trajes típicos de São Tomé e Príncipe.

Mas, no século XXI, apesar da assimilação ter transformado completamente o modo de vestir da mulher santomense, o traje tradicional santomense desperta interesse e curiosidade aos olhos dos europeus.

Esperança Cosme, santomense adepta dos trajes nacionais, comprovou durante uma visita a Lisboa, que os portugueses valorizam e muito, o estilo tradicional da mulher de São Tomé e Príncipe. Foi num almoço num restaurante em Alcochete.

«Mesmo em Portugal eu usava o traje tradicional. Minha filha me disse que eu não iria aguentar o frio. No entanto, fomos almoçar e as pessoas que estavam no restaurante espantaram. Falei em crioulo fôrro com as minhas filhas, e um senhor branco, entendeu e respondeu-me. Então fui conversar com aquele senhor».

Esperança Cosme prosseguiu com o relato. «De repente um senhor que estava na outra mesa, me perguntou de onde sou. E pediu-me para falar com ele em português…. Respondi que sou de São Tomé. Ele perguntou-me se o traje era também de São Tomé. Respondi que sim…Ele disse que nunca antes tinha ouvido essa língua (crioulo fôrro)».

O traje típico e o crioulo fôrro, marcas da identidade santomense encantaram o restaurante de Alcochete-Portugal.

«Depois 3 outros senhores levantaram das suas mesas vieram ter comigo e disseram para a minha filha, que o almoço seria pago por eles. Criou-se uma amizade por causa do nosso traje e da nossa língua, que me convidaram para regressar ao restaurante. Regressamos, comemos e bebemos tudo pago pelos portugueses… Isso é que é o nosso bilhete de identidade, o nosso luxo, o respeito pela nossa terra», pontuou Esperança Cosme.

FOTO : Esperança Cosme

Património cultural e identitário do país valorizado pelos estrangeiros, nos tempos de hoje rejeitado pelas filhas da terra.

«A mulher africana quando atinge uma certa idade, nunca anda com a cabeça descoberta. Se for ver no continente africano, independentemente do factor religioso, a mulher quando se casa, ela já não mostra as pernas, nem mostra a cabeça. É uma mulher mais recatada, que impõe respeito», reforçou Natália Umbelina.

No entanto, os olhos da Esperança Cosme têm visto no país o reinado de vestimentas sem pudor despidas de ética, e da identidade genuína santomense.

«Hoje se visto e deixo as coxas à mostra, quem vai me querer? Um homem que quer mesmo uma mulher, não aceita que a mulher tenha as coxas a mostra. A coxa é o luxo da mulher, deve ser buscada e descoberta, não exposta», reclamou.

Traje tradicional é o bilhete de identidade, que as mulheres pretendem restaurar, para dignificar a nação santomense.

Abel Veiga