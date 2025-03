Documentário “Cora Coralina – Todas as Vidas” no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé continua sua programação especial Cultural no Feminino, celebrando o talento e a força das mulheres que marcaram a história da cultura brasileira.



Na próxima sessão do Cine Brasil, no Dia Mundial da Poesia, prestaremos uma homenagem à poetisa Cora Coralina, uma das vozes mais autênticas e inspiradoras da literatura brasileira. Para celebrar sua vida e obra, exibiremos o documentário “Cora Coralina – Todas as Vidas”, que nos convida a mergulhar na trajetória dessa mulher extraordinária, que transformou sua experiência em poesia e resistência.

Não perca essa oportunidade de conhecer ou revisitar a história de Cora Coralina, uma mulher que, com sua sensibilidade e força, nos ensinou a ver beleza nas coisas simples da vida.

O documentário “Cora Coralina – Todas as Vidas” retrata a vida e a obra de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, mais conhecida como Cora Coralina. Com depoimentos emocionantes e imagens de arquivo, o filme nos leva a uma jornada pela história dessa poetisa que, mesmo longe dos grandes centros urbanos, soube capturar a essência do ser humano e da vida em seus versos.

Data e Horário: 21 de março (Dia da Poesia!) 18h

Entrada gratuita!

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé