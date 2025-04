É com grande satisfação que o Instituto Guimarães Rosa São Tomé anuncia a realização do IV Simpósio de Língua Portuguesa de São Tomé e Príncipe, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de maio de 2025, no Anfiteatro da FCT-USTP, integrando as comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa.



Sobre o evento:

Com o tema “Em busca de práticas de ensino inovadoras”, o simpósio contará com:

Painéis acadêmicos sobre o ensino da língua portuguesa

Concurso para professores santomenses, com apresentação de práticas pedagógicas inovadoras (resultado será divulgado em 8 de maio)

Espaços para debate e troca de experiências

Informações gerais:

Data: 7 a 9 de maio de 2025

Local: Anfiteatro da FCT-USTP

Contato: simposio.linguap.ustp@gmail.com



O Instituto Guimarães Rosa convida a todos para participarem deste importante espaço de reflexão sobre o futuro do ensino da língua portuguesa e da inovação pedagógica em São Tomé e Príncipe.