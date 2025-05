Sarau de Poesia “Minuto de Poesia” no Instituto Guimarães Rosa-São Tomé

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a honra de convidar para o Sarau de Poesia “Minuto de Poesia”, a realizar-se no dia 28 de maio de 2025, às 15h30. O evento marca o encerramento do projeto “Minuto de Poesia”, desenvolvido ao longo do mês de maio em alusão ao Dia Mundial da Língua Portuguesa (5 de maio).

O sarau reunirá os alunos participantes das turmas de Português como Língua Estrangeira, Português como Língua Intercultural e Preparatório para o Exame Celpe-Bras, além de apreciadores da literatura em língua portuguesa.

Data: 28 de maio de 2025

Horário: 16h30

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé