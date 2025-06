 “Campanha “Um Livro, Um Saber” Arranca no Centro Cultural Português

No próximo dia 6 de junho, pelas 16h00 , terá lugar na Biblioteca do Centro Cultural Português a cerimónia de lançamento da campanha “Um Livro, Um Saber” , integrada no projeto “STP a Nadar ”.

Esta iniciativa visa angariar livros nas áreas do desporto, gestão desportiva e atividades/modalidades aquáticas, que servirão de base pedagógica ao Curso Elementar de Atividades Aquáticas de Mar, com início previsto para julho de 2025.

O curso é uma das ações chave do projeto “STP a Nadar”, promovido pela APTN Social, e já conta com diversas parcerias locais e internacionais comprometidas com o desenvolvimento da formação na área das atividades aquáticas em São Tomé e Príncipe.

O Centro Cultural Português junta-se a esta missão como parceiro estratégico, acolhendo e apoiando as atividades que visam promover o conhecimento, a capacitação e o acesso à educação especializada.

FONTE : Centro Cultural Português