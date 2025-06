Exposição de fotografia, “Peixes-Voadores e Ossobôs” no CCP

O Centro Cultural Português e o foto(geógrafo) João P. Simões convidam o público para a exposição de fotografia, “Peixes – Voadores e Ossobôs”, a ter lugar no próximo dia 20 de junho, pelas 18h00, no Auditório do Centro Cultural Português.

“O ato de fotografar, com toda a carga cultural do sujeito que fotografa, mais do que documentar a realidade possível e efémera do momento, constitui-se como um contributo para a preservação da memória coletiva do território, de qualquer território.

“Peixes-voadores e Ossobôs” assume-se como um instrumento visual que documenta o estado-da-arte, em 2025, de um país que, limitado no espaço, vem de longe no tempo.

Viver em São Tomé é muito mais denso do que estar de passagem e a exiguidade geográfica desta bolha multicamadas têm permitido parar para ver, ouvir, cheirar e sentir o território, registrando-o, ora com distanciamento, ora envolvido, muitas vezes com pudor e timidez, mas sempre ciente de que o ato de fotografar, sendo o momento do obturador, representando a captura de um presente esculpido por várias geografias e que se reinventa, dia após dia, nas florestas, nas águas, nas ruas e nas gentes.”

Em memória

Sebastião Salgado