Cine Brasil homenageia o Dia do escritor João Guimarães Rosa

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a honra de convidar você para uma sessão especial do Cine Brasil, em homenagem ao Dia do escritor João Guimarães Rosa. Na ocasião, será exibido o premiado documentário “Outro Sertão”.

Com direção de Adriana Jacobsen e Soraia Vilela, o documentário já recebeu diversos premios do cinema brasileiro.

As obras do escritor brasileiro João Guimarães Rosa são conhecidas por todo o planeta. No entanto, seus leitores mal sabem de sua experiência na Alemanha nazista entre 1938 e 1942. Trechos de cartas, imagens de arquivos e documentos demonstram que a vivência do romancista em um cenário incomum até então em sua vida contribui para algumas de suas produções além de transformar suas visões.

Cine Brasil – Celebração ao nascimento do escritor João Guimarães Rosa

Filme: “Outro Sertão”

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 27 de junho

Horário: 18h