Alcântara Pires dos Santos Andrade o fotógrafo que registou a independência de STP

Segundo Maria Inês Andrade, nas vésperas da celebração dos 50 anos da independência nacional, o país deve recordar o contributo fotográfico dado por Alcântara Pires Dos Santos Andrade. São registos que fazem a história de São Tomé e Príncipe. «Deu o seu contributo com registos fotográficos da marcante data e muito mais», refere Maria Inês Andrade.

O homem que fotografou São Tomé e Príncipe e grande parte dos santomenses, mereceu o reconhecimento da ministra da educação, cultura e ensino superior. «Foi-lhe atribuído o mérito profissional pela ministra da educação, Cultura e Ensino Superior», Maria Inês Andrade.

Alcântara Pires dos Santos Andrade nasceu aos 28 de Novembro de 1930, teve 24 filhos e foi casado com Flaviana Castelo David.

Órfão de mãe aos seis anos de idade iniciou-se na fotografia ainda menino, como principiante de um fotógrafo português. Apesar das dificuldades e de ter apenas o 4.º ano de escolaridade formal, desenvolveu uma capacidade notável e construiu uma carreira sólida, marcada por profissionalismo, paixão e dedicação.

Cumpriu o serviço militar entre 1950-1952, tendo sido primeiro-cabo. Foi o primeiro fotógrafo pioneiro e mestre da arte fotográfica em São Tomé e Príncipe. Dedicou 37 anos de serviço público à documentação da identidade e memória coletiva da nação.

Alcântara dominava com perfeição tanto a arte de captar imagens como o trabalho técnico em laboratório. Revelava e reproduzia fotografias com precisão artesanal em câmaras escuras, numa época em que cada imagem exigia paciência, técnica e olhar sensível. Serviu como fotógrafo oficial do Estado, registando momentos marcantes da vida nacional — do quotidiano às cerimónias mais solenes, incluindo a proclamação da independência nacional em 12 de julho de 1975.

Abriu a sua primeira casa fotográfica em Chacara, anos depois adquiriu o edifício na Praça Yon Gato.

Durante décadas, o estúdio Foto Alcântara, situado na Praça Yon Gato, foi referência incontornável. Local em que todos os cidadãos se dirigiam para tirar fotografias tipo passe, registar casamentos, batizados, eventos desportivos e retratos familiares. A sua câmara captou não apenas rostos, mas histórias, afetos e transformações sociais.

A par da prática profissional, foi também um formador de excelência, transmitindo o seu conhecimento a novos talentos. Dentre os que formaram, destacam-se nomes como Ramos Costa, Gerónimo Sousa e seus próprios filhos (João Andrade, Lourenço Andrade e Amâncio Andrade, entre outros).

Homem de múltiplas habilidades era também empreendedor, apreciador da culinária e uma figura afável e respeitada no País. Viajou por diversos países lusófonos, sempre levando consigo a paixão pela fotografia. Algumas das suas obras estão hoje preservadas no Museu Nacional de São Tomé e Príncipe, testemunhando o seu contributo inestimável à história visual do país.

Carinhosamente chamado de “Chefe” pelos filhos e discípulos, era conhecido pela sua capacidade profissional de restaurar imagens danificadas com perícia incomum — quase mágica. Faleceu a 30 de março de 1993, aos 63 anos, deixando um legado memorável.

Alcântara Andrade foi mais do que um fotógrafo: foi um guardião da memória visual são-tomense, um educador de gerações e um símbolo da identidade nacional. Através da sua lente, eternizou momentos que hoje habitam álbuns, arquivos e corações. O seu legado permanece vivo e é digno de reconhecimento histórico e cultural duradouro.

Essas fotografias históricas fazem hoje parte do acervo do Museu Nacional de São Tomé e Príncipe, eternizando o seu contributo à memória coletiva da nação.

Téla Nón